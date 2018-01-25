Рига-Сигулда 2018. Зимняя Сигулда

А на второй день мы поехали в Сигулду.Национальный парк Гауйя чудесен в любое время года.Горки-пригорки, неспешно текущая река Гауйя, заснеженный лес, лесенки, пещеры, замки, маленький уютный городок...От Риги ехать, что поездом, что автобусом - примерно час пятнадцать. Прямо в здании вокзала - информационное бюро, где можно взять карту с пешеходными маршрутами по округе. Можно побродить и по городку немного, но мы сразу отправились на природу.Лесные заснеженные тропинки, деревянные дорожки и лесенки, спуски с гор и подъемы к реке Гауйя, пещеры Гутманя, Турайдский замок, какие-то отдаленные хутора и деревни - нагуляли километров 13-14. А уж удовольствия получили!Поезда в выходные дни ходят реже, чем в будни. Поэтому, чтобы не ждать бестолково в здании вокзала, отправились перекусить. Рекомендую - бистро "Черная кошка", недорого, вкусно и быстро.Уже вечером вернулись в Ригу, снова устроили полуночные посиделки.Назавтра - разъехались.Спасибо, друзья! Было здорово!10111213141516171819202122232425