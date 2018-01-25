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Рига-Сигулда 2018. Зимняя Сигулда

  • Jan. 25th, 2018 at 12:11 PM
Колумбия -река
yeolka1
А на второй день мы поехали в Сигулду.
Национальный парк Гауйя чудесен в любое время года.
Горки-пригорки, неспешно текущая река Гауйя, заснеженный лес, лесенки, пещеры, замки, маленький уютный городок...

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От Риги ехать, что поездом, что автобусом - примерно час пятнадцать. Прямо в здании вокзала - информационное бюро, где можно взять карту с пешеходными маршрутами по округе. Можно побродить и по городку немного, но мы сразу отправились на природу.
Лесные заснеженные тропинки, деревянные дорожки и лесенки, спуски с гор и подъемы к реке Гауйя, пещеры Гутманя, Турайдский замок, какие-то отдаленные хутора и деревни - нагуляли километров 13-14. А уж удовольствия получили!
Поезда в выходные дни ходят реже, чем в будни. Поэтому, чтобы не ждать бестолково в здании вокзала, отправились перекусить. Рекомендую - бистро "Черная кошка", недорого, вкусно и быстро.
Уже вечером вернулись в Ригу, снова устроили полуночные посиделки.
Назавтра - разъехались.
Спасибо, друзья! Было здорово!
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Рижский уик-енд (2017)
Рижский уик-энд. Друзья
Рига. Бродилки просто так
Юрмала
Рига. Зазеркалье
Несколько советов

Рига-Сигулда 2018.
Старая Рига
Зимняя Сигулда


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Comments

( 6 comments — Leave a comment )
nosh2
Jan. 26th, 2018 07:56 am (UTC)
Вот куда меня не тянет, это в зиму. Хотя не сомневаюсь, что окажись я Латвии зимой, тоже ловила бы кайф. как и вы. А моя любимая Юрамала будет? Ой, я ее пропустила.
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yeolka1
Jan. 26th, 2018 09:05 am (UTC)
В Юрмалу мы в этот раз не ездили. У нас-то всего было 2дня+ещё один вечер. День в Риге, день в Сигулде. А вот в Сигулде хорошо всегда.
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sergeyvelo
Feb. 20th, 2018 10:28 am (UTC)
Ой, Сигулда! Я в гроте том на пленере был, в конце восьмидесятых!!! А воздушного трамвайчика там уже нет? Или я не все помню уже?
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yeolka1
Feb. 20th, 2018 10:37 am (UTC)
Канатка через Гауйю есть. Но мы - любители по горам пешком лазать.)
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sergeyvelo
Feb. 20th, 2018 10:42 am (UTC)
Все-таки память меня не подвела! Я тоже горы больше люблю, вот и уехал туда, где они немного выше )
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yeolka1
Feb. 20th, 2018 11:02 am (UTC)
Мы тоже сейчас живем там где и гор побольше, и климат теплее, и возможностей для путешествий больше.)
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