Рига-Сигулда 2018. Зимняя Сигулда

Национальный парк Гауйя чудесен в любое время года.
Горки-пригорки, неспешно текущая река Гауйя, заснеженный лес, лесенки, пещеры, замки, маленький уютный городок...
От Риги ехать, что поездом, что автобусом - примерно час пятнадцать. Прямо в здании вокзала - информационное бюро, где можно взять карту с пешеходными маршрутами по округе. Можно побродить и по городку немного, но мы сразу отправились на природу.
Лесные заснеженные тропинки, деревянные дорожки и лесенки, спуски с гор и подъемы к реке Гауйя, пещеры Гутманя, Турайдский замок, какие-то отдаленные хутора и деревни - нагуляли километров 13-14. А уж удовольствия получили!
Поезда в выходные дни ходят реже, чем в будни. Поэтому, чтобы не ждать бестолково в здании вокзала, отправились перекусить. Рекомендую - бистро "Черная кошка", недорого, вкусно и быстро.
Уже вечером вернулись в Ригу, снова устроили полуночные посиделки.
Назавтра - разъехались.
Спасибо, друзья! Было здорово!
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