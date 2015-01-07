Un gran viaje a America del Sur. Перу. Мачу Пикчу - затерянный город инков

Mundo Maya. Мексика. Ушмаль. Астронавт, бог Чак, ящеры и другие фантастические твари... Ушмаль по праву часто называют – «одним из самых красивых и изящных городов индейцев майя». Расположенный в регионе Пуук, этот…

Mundo Maya. Мексика. Ушмаль. Дворец Правителя и другие значимые строения города Город Ушмаль - огромен. Рассказать и показать за один раз все его достопримечательности - невозможно. Поэтому я решила выдавать информацию маленькими…

Mundo Maya. Мексика. Ушмаль. Овальная пирамида Карлика-Волшебника "...Карлик согласился остаться в Ушмале, но не в доме правителя. Он пообещал за одну ночь воздвигнуть себе дворец. За одну лишь ночь напротив…

Mundo Maya. Мексика. Юкатан. Майяпан - город крепость После позитивно-желтого Исамаля наш путь лежал в Майяпан (Mayapan). Майяпан (древнее название Ичпаа Майяпан)- это древний майянский город-крепость.…

Mundo Maya. Мексика. Солнечно-желтый Исамаль - магический город Юкатана После купаний аж в трех сенотах, нужно было как-то разнообразить программу дня. Поэтому дальше наш путь лежал в магический город Исамаль (Izamal).…