Un gran viaje a America del Sur. Перу. Мачу Пикчу - затерянный город инков

Мачу Пикчу. Восхождение на Уайна Пикчу
Un gran viaje a America del Sur
Перу
Наверное, правильнее всего рассказывать о Мачу Пикчу - это сообщить, что о городе так толком ничего и не известно:
- не известно, когда именно и кто построил город
- не известно, почему город был построен на этом труднодоступном утесе, зажатом меж двух гор
- не известно, как город назывался
- не известно, для чего был построен этот город
- не известно, кто жил в этом городе
- не известно, почему город был покинут. .
Ну, а дальше - сочиняют, кто во что горазд. Сочиняют археологи, сочиняют историки, сочиняют исследователи, сочиняют писатели, сочиняют искатели паранормальных явлений. А уж чего только не сочиняют гиды! Вы тоже можете сочинить свою версию. Насчет этого в Перу - полная демократия.
Город был найден случайно и, в основном, благодаря железной дороге. В начале 20 века американский археолог Хайрам Бингем (Hiram Bingham) искал в джунглях затерянный город Вилкабамбу. В долине Урубамба в это время строили железную дорогу к будущей электростанции. Бингем спросил у местных индейцев, нет ли тут поблизости каких-то древних развалин. Оказалось, что есть - всего лишь на 700 метров вверх по отвесному склону, совершенно скрытый разросшейся сельвой, великолепно сохранившийся целый город. Так в 1911 году был открыт Мачу Пикчу.
Неизвестно также, куда пропали все сокровища Мачу Пикчу. Бигхем там что-то копал-копал в своих экспедициях, а перуанцам остались лишь древние строения. А что было в них? А сейчас правительство Перу готовит иск к Йельскому университету за невозвращение культурных ценностей, вывезенных в начале ХХ века из знаменитого города инков Мачу-Пикчу. А было ли там золото? И куда оно подевалось?
Ясно одно: имеющаяся железная дорога, являющаяся самым удобным способом добраться до Мачу Пикчу (городов, подобных Мачу Пикчу в том регионе множество, просто добираться до них - три дня на оленях, а потом ещё пешком))) и потрясающие виды окрестных гор, плюс хорошо поставленная рекламная компания, сделали Мачу Пикчу самым раскрученным и дорогим туристическим брендом Перу.
А в 2007 году Мачу Пикчу был признан одним из семи новых Чудес света. По моему личному мнению, древний доинковский город чачапойя Куэлап - гораздо интереснее, просто он труднодоступен, а потому малоизвестен.
Посещение Мачу Пикчу нужно начинать с приобретения билетов в него. Билеты продаются в Институте Культуры в Куско (Instituto Nacional de Cultura) недалеко от Пласа де Армас или же в Агуас Кальентас, тоже в отделении Института культуры. Мы знали, что приедем в Агуас Кальентас уже поздно вечером, а ранним утром собираемся уже отправиться на Вайна Пикчу, поэтому купили свои билеты в Куско, утром, перед выездом в Чинчеро, за день до визита в Мачу Пикчу. Билеты имеют срок только два дня, значит если вы купили билет сегодня, то самое позднее завтра вы должны добраться до Мачу Пикчу. Стоимость билетов тоже удивительная - мы свои билеты покупали по 126 солей (44 доллара). Сейчас они уже стоят 56 долларов! И это не считая билетов на поезд и автобус, чтоб подняться в МП. Самое противное во всей этой машине для выкачивания денег - при всем многотысячном наплыве посетителей в Мачу Пикчу, туалет там всего один - при входе в комплекс, так вот за пользование им нужно заплатить ещё 3 соля(чуть больше доллара!).
Предполагают, что город был основан императором инков Пачакутеком (Пачакути Юпанкуи) около 1400 года н.э.. Город был зимней резиденцией императора. Зимой в Куско гораздо холоднее, а летом, наоборот, в Мачу Пикчу - очень дождливо.
По другой версии, весь город был Храмом Солнца и жили в нем, в основном, мамакуны – несовершеннолетние девственницы, служительницы храма, самые красивые, самые образованные девушки огромной империи четырех сторон света, предназначенные Солнцу или же его сыну – Великому Инке. Все они были принесены в жертву с началом вторжения испанцев, а остальное население покинуло город.
По третьей версии - город был построен для ведения астрономических наблюдений.
Камень Интиуатана (Intihuatana) (значение 'Цепляющий Солнце'), как показывали, был точным индикатором даты двух равноденствий и других существенных астрономических периодов. Интиуатана (также, названный, как Сайва или камнем Сукханка) разработан, чтобы солнце прикасалось камня во время равноденствий, а не во время солнцестоянии. В полдень 21-ого марта и 21-ого сентября, солнце стоит почти непосредственно выше столба, не создавая тени вообще. В этот точный момент солнце "насыщает всей своей энергией столб". В эти периоды Инки проводили церемонии у камня, в которых они "связывали солнце", чтобы остановить его движение на север в небе.
Есть также теория, что затерянный город инков мог служить главным центром управления экономикой всех завоеванных инками областей. Или самая глупая версия, в которой говорилось о возможном создании Мачу-Пикчу инками с целью использования в виде своеобразной тюрьмы, куда отправлялись люди, которые предпринимали какие-либо действия против их империи.
Инки не зря считали, что самые красивые природные пейзажи имеют сверхъестественную силу. С этой точки зрения, Мачу Пикчу - просто идеальное место. Небо и земля, горы и реки, облака и солнце - все встречается в этом красивейшем месте. Уникальные ландшафты, зеленые долины и величественные вершины этих мест инки считали священными, и Мачу-Пикчу создавался ими для некой связи и влияния на астрологические события и природные явления, которые были бы важны для процветания их империи.
Ходить по Мачу Пикчу можно только в одном направлении - по часовой стрелке. В облаках и тумане мы прошли утром по средней части города к горе Уайна Пикчу ( на языке кечуа -"Молодая вершина"). Сейчас мы движемся в обратную сторону по нижней части города. Нас ждет восхождение на гору Мачу Пикчу ("Старая вершина"), по имени которой сейчас называют древний город.
Оглянемся на гору Уайна Пикчу - абсолютно отвесные склоны. Как мы туда забрались? И как спустились...
Город просуществовал всего одно столетие. В 1532 году испанцы вторглись на земли Инков. Но до города Мачу Пикчу испанцы так и не дошли. Город не был ни разграблен, ни разрушен. До сих пор остается загадкой, куда и почему таинственно исчезли все его жители.
Сейчас ученые точно установили: Мачу-Пикчу обслуживал привилегированный класс ремесленников и слуг, доставлявшихся со всех концов империи Инка.
Анализ изотопов кислорода, стронция и свинца в зубной эмали жителей древнего города показал, что останки, найденные в пещерных захоронениях, принадлежат людям, чей рацион в детстве сильно различался. По мнению антропологов, это говорит о том, что во втором по величине городе Империи жили выходцы из всех географических областей страны. Слуги, называвшиеся янакона, в большинстве своем были мужчинами, однако среди них были и женщины, которые, вероятно, занимались ткачеством и пивоварением. Все янакона считались собственностью верховного Инка, причем собственностью ценной: состояние костных останков говорит о том, что эти люди не занимались тяжелой физической работой, не подвергались телесным наказаниям и не участвовали в сражениях.
Мачу Пикчу не был обычным городом - в нем всего около 200 строений. В основном это храмы, резиденции, склады и другие помещения для общественных нужд. Предположительно в нём могли одновременно проживать только 400-600 человек.
Инки превратили это маленький участок в 7 квадратных километров в удивительный город.
Сотни каменных лестниц соединяют разноуровневые террасы города, в городе найдены также водоводы - это значит, что в город подавалась вода из горных источников по искусственно созданным каналам.
Город построен на каменном утесе, на высоте 700 метров над долиной реки Урубамбы. Для того, чтобы строить что-то в таком неудобном и недоступном месте требовалось невероятное мастерство.
По мнению инженера-строителя Кеннета Райта и археолога Альфредо Валенсии Сегарры, более половины усилий, затраченных на постройку, ушло на подготовку участка, дренаж и работы по закладке фундамента. Массивные подпорные стены и ступенчатые террасы более 500 лет держат город, не давая дождям и оползням снести его со скального карниза.
Наше внимение привлекает Храм Трех Окон на верхних террасах.
Даже отсюда снизу чувствуется, что энергетика у этого мегалитического сооружения совсем другая.
Ясно видно, что некоторые строения в Мачу Пикчу построены совсем другим способом и, очевидно, другой более ранней цивилизацией.
Древние легенды и мифы указывают, что Мачу-Пикчу уважалась как священное место с намного более раннего времени.
Долгое время считалось, что эту местность люди заселили задолго до появления инков и каменные сооружения и мегалитические стены были творениями представителей доисторической цивилизации. Самые смелые ученые приписывали авторство построек инопланетным зодчим.
Необычно выглядит издалека этот участок склона - огромные камни разбросаны тут и там по террасам и все как-будто по следу какого-то потока...
Что это- тоже свидетельства Великого Потопа? Или более прозаично - следы оползня?
Одно ясно - Мачу Пикчу тоже не просто древний инкский город, разные цивилизации оставили здесь свой след.
Мы вернемся к верхней части города ближе к вечеру, после восхождения на гору Мачу Пикчу.
На юге и на западе Мачу-Пикчу были устроены ступенчатые сельскохозяйственные террасы, защищенные стенами из грубо обработанных камней. Они назывались «анденес» (отсюда и пошло название горного массива Анд). Такое расположение угодий облегчало искусственное орошение и предотвращало подмыв почвы. Анденес наполняли плодородной землей, привозимой из долины Урубамбы. Здесь выращивали маис, картофель, целебные травы и цветы.
Однако для пропитания тысячного населения Мачу-Пикчу одних террас явно недоставало. В радиусе пяти километров от города обнаружено множество мест, предназначенных исключительно для земледелия и скотоводства. Крестьяне, жившие там, были людьми «второго сорта» — представителями разрозненных древних племен, некогда вытесненных инками со своих земель.
А дорога , ведущая в древний Мачу Пикчу, была совсем не там, где сейчас проложена современная построенная снизу из долины на крутейшем склоне лесенка-серпантин длиной 8 км, по которой автобусы карабкаются наверх на высоту в 700 метров около 20 минут.
К нему вела дорога сверху - древний Путь Инков, одна из мощеных дорог, часть обширной дорожной сети, опоясывающей всю территорию государства инков от побережья до Анд.
Даже если вы не идете пешком в Мачу Пикчу по этому пути, вы можете подняться к Воротам Солнца - там был когда-то вход в Мачу Пикчу, или же дойти до Моста Инков- узкой тропы над пропастью, по которой может передвигаться только один человек. Сейчас, если вы захотите пройти по Мосту Инков, вам потребуется хорошее альпинистское снаряжение и несколько надежных друзей для страховки.
Мы уже поднялись над городом Инков до сторожевой башни, откуда наш путь лежит на вершину Мачу Пикчу.
Продолжение следует...
Часть 1. Перу
Трухийо и лысые собачки
Чан-Чан - глиняный город
Пирамиды Луны и Солнца
Водопад Гокта - третий по высоте в мире
Амазонас. Pueblo de los Muertos - "Деревня Мёртвых"
Амазонас. Карахия и немного быта современных индейцев
Амазонас. Дорога в Куелап
Амазонас. Куелап - загадочный город цивилизации Чачапойя
Амазонас. Реваш - мавзолеи народа Перу. Амазонас. Трёхдневный конный поход к Лагуне Кондоров
Перу. Амазонас. В гости к мумиям Лагуны КондоровЧачапойя
Перу. Амазонас. Возвращение из Лагуны Кондоров
Перу. Амазонас. Леймебамба, дорога в Кахамарку
Кахамарка. Ventanillas de Otuzco
На улицах Кахамарки
Кахамарка парадная
Радужные флаги Куско
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше... Саксайуаман
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше... Саксайуамана много не бывает
Valle Sagrado. Чинчеро, рынок - оторваться по-полной
Valle Sagrado. Морай - сельскохозяйственная лаборатория Инков
Valle Sagrado. Салинерас - тысячи соляных ванн
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше...Ойянтайтамбо. Каменный лик Виракочи
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше... Ойянтайтамбо. Следы Великого потопа
Мачу Пикчу. Восхождение на Уайна Пикчу
Мачу Пикчу - затерянный город инков
Мачу Пикчу. На вершине Мачу Пикчу
Синий вечер в Мачу Пикчу
Мачу Пикчу - бонус. Фотосессия маленькой ламы
Valle Sagrado. Писак - город, занимающий целую гору!
Valle Sagrado. Тамбомачай, Пука Пукара и Кенко
Перу. Итоги и выводы
Все посты из путешествия Un gran viaje a América del Sur.
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Comments
Мачу Пикчу - пожалуй, самая дорогая аттракция в Перу.
Самые дешевые билеты на поезд в Мачу Пикчу (в одну сторону) - по 31 доллару с носа.
Билеты в сам Мачу Пикчу (покупались в Институте Культуры в Куско) - по 126 солей с человека, сейчас ещё дороже.
Автобус от Агуас Кальентас до Мачу Пикчу - ещё по 20 солей с человека (поздно ночью за такую же сумму мы больше часа ехали от Ойянтойтамбо до Куско).
Обязательно при посещении Мачу Пикчу брать с собой реппелент - ближе к вечеру появляется кусачая мошка, "моска" - по-ихнему.)))
Стоит Мачу Пикчу обязательного посещения?
Стоит ли Мачу Пикчу посещения? Наверное, да, если уже ехать в Перу. С другой стороны, в последние пару лет там настолько взлетели и без того высокие цены, и придумали ещё кучу разной ерунды, чтоб денег побольше из туристов выкачать - что противно. например, сейчас нельзя в один день подняться на Уайна Пикчу. на Мачу Пикчу и посмотреть сам древний город, как это сделали мы за один день.
Мы, например, когда планировали наш маршрут поехали совсем не по гринго-трейл (маршрут , по которому едут все туристы) - мы не поехали на юг и не посмотрели линии Наска. Мы поехали на север - посмотрели Трухийо, Чачапойяс, Куелап и Лагуну Кондоров, где туристов почти нет. И я считаю. что поступили мы очень правильно. Когда в следующий раз соберусь в Перу - Ойянтайтамбо и Саксайуаман - будут обязательны к посещению, причем в более длительному. В Мачу Пикчу же - вообще не поедем.