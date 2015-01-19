Un gran viaje a America del Sur. Перу. Мачу Пикчу. На вершине Мачу Пикчу

Un gran viaje a América del Sur. Фото-оглавление 1 мечта. 2 человека. 9 стран. 3 часовых пояса. 4 времени года. 9 разных валют. 24 пограничных перехода – из них за три дня по 4 перехода…

Один нестандартный и долгий-долгий день в Мачу Пикчу Поставлю и в свой ЖЖ пост, который писала для сообщества "Один мой день". Здравствуйте, я - Елена. Я очень люблю путешествовать по разным необычным…

Не хотите ли отдохнуть в таком отеле за 1000 перуанских солей? А почему? Не хотите ли отдохнуть в таком отеле за 1000 перуанских солей? Для любителей экстрима. Чего только не придумают для привлечения туристов. В…

Un gran viaje a America del Sur. Перу. Перу. Итоги и выводы Итак, мы покидаем Перу. 16 дней из нашего Un gran viaje a América del Sur мы провели в этой стране. Можно подвести итоги и сделать какие-то…

Un gran viaje a America del Sur. Перу. Valle Sagrado. Тамбомачай, Пука Пукара и Кенко Это наш последний день в Перу. Погуляв пол дня по террасам Писак, мы отправляемся назад - в Куско. На обратном пути мы собираемся остановиться и…

Un gran viaje a America del Sur. Перу. Valle Sagrado. Писак - город, занимающий целую гору! 15 день нашего путешествия и последний день в Перу. Вчера посреди ночи мы вернулись из Мачу Пикчу. А сегодня собираемся посвятить день ещё…

Un gran viaje a America del Sur. Перу. Мачу Пикчу - бонус. Фотосессия маленькой ламы Вечером люди уже почти покинули Мачу Пикчу, и на смену им на зеленые террасы вышли обитающие здесь ламы. На одну ужасно симпатичную маленькую ламу мы…

Un gran viaje a America del Sur. Перу. Синий вечер в Мачу Пикчу Мы спустились с горы Мачу Пикчу в затерянный город Инков. А вместе с нами спустился и вечер... До закрытия сайта осталось чуть больше часа. Поэтому…