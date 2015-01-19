Un gran viaje a America del Sur. Перу. Мачу Пикчу. На вершине Мачу Пикчу

Мачу Пикчу. Восхождение на Уайна Пикчу
Мачу Пикчу - затерянный город инков
Un gran viaje a America del Sur
Перу
Поднявшись вдоль ряда сторожевых башен, мы уходим от верхней из них по стрелочке, отмеченной на выданной нам при входе карте-схеме - "A cerro Machupicchu".
Весь город перед нами.
Храм Солнца, великолепно просматриваемый отсюда, похож на муравейник: туристы сплошной вереницей спешат- взбираются- спускаются по его склонам-ступеням.
Сначала наша дорога совпадает с дорогой к Вратам Солнца - оттуда на рассвете входят в Мачу Пикчу туристы, решившие попасть в Мачу Пикчу по древнему пути - Дороге Инков.
Но вскоре наша тропа отделяется и уходит направо - в глубь дождевого леса.
В начале тропы - будочка со служителем. Здесь тоже нужно записаться перед выходом и отметиться после возвращения.
Вскоре догоняем пару японцев. Они уже "поднялись", дальше лезть не хотят, но просят сфотографировать их на фоне Мачу Пикчу. В отместку просим сфотографировать и нас тоже.)))
Если подъем на Уайна Пикчу окружен непонятным ажиотажем - и пускают туда всего 400 человек в день, и чтоб попасть туда, нужно ни свет, ни заря попасть в Мачу Пикчу, чтоб взять талончик, то здесь наоборот - тишина и покой.
Мы совершенно одни идем по тропе.
Вместе с нами (а после нас уже вообще никого не было) записавшихся и отправившихся на вершину Мачу Пикчу - было всего 25 человек в тот день.
Отсюда хорошо виден изгиб реки Урубамба с электростанцией, "Гидроэлетрика" - как уважительно называют её индейцы.
Мачу Пикчу - как на ладони. Видно, что, на самом деле, он очень маленький.
Тропа петляет в зарослях сельвы. Тучи цепляются за вершины гор.
Отсюда сверху хорошо видно, на каком узком и крутом склоне построен Мачу Пикчу - город, окруженный со всех сторон обрывами, как будто скользит вниз в пропасть.
Чем выше - тем уже становится тропа.
Где-то там среди облаков - заветная вершина...
А вон - гора Уайна Пикчу! Сплошные отвесные склоны!
Хорошо, утром в тумане этого не было видно... Но, все же, мы там были!
С каждым витком тропы всё шире панорама. Видно, что маленький хребет, на котором построен Мачу Пикчу, окружен более высокими горами. По склонам гор текут водопады. Сами горы прячутся в облаках...
Вот и поселок Агуас Кальентас, зажатый в узком ущелье реки Урубамба, открылся взору. Там мы ночевали.
Вот так выглядит дождевой лес.
Капли дождя на паутине здесь, наверное, не высыхают никогда.
Мачу Пикчу теряется где-то далеко внизу, скрываемый облачной дымкой...
А какой же поход без традиционных сердечек?!
И вот - вершина!!!
Мы внутри облака. Не видно почти ничего.
Только развевается вдали радужный флаг ... нет, не тех, про кого вы подумали))) ...
Просто, инков.)
Это хорошо, что со всех сторон облака и туман - далеко вниз не видно. В противном случае, по этому узкому гребню, где со всех четырех сторон - пропасти, я бы в жизни не пошла...
Высота горы Мачу Пикчу - 3150 метров, почти на 400 метров выше, чем Уайна Пикчу, и на 700 метров выше города Мачу Пикчу.
Взбирались мы туда два часа.
Зато теперь можно с чувством выполненного долга от души порезвиться с новокупленным специально для таких целей слайдовым пончо и нашим флагом.
Ура! Вершина!!!
Там же, в беседке, висящей над пропастью, перекусили...
Провели среди облаков целый час и отправились назад.
Тропинка с вершины ныряет в узкую расселину...
И круто уходит вниз.
Урубамба, Уайна Пикчу, Мачу Пикчу - как далеко внизу они...
Спешим вниз - ведь мы хотим ещё посмотреть верхнюю часть города, его мегалитические строения.
Теперь каждый виток тропы, наоборот, приближает нас к городу инков.
Если на подъеме, вы встретили 4-5 человек, спускающихся с Мачу Пикчу, то на спуске не повстречали никого. После нас никто уже не поднимался на гору.
Будочка служителя стояла уже пустая, но журнал лежал на видном месте - расписались, что вернулись в целости и сохранности.
Вот мы и спустились в вечерний Мачу Пикчу.
Продолжение следует...
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Comments
Горжусь Вами.
В Южную Америку хочу уже неимоверно!
Подъем на гору Мачу Пикчу занимает около 2 часов, спуск - ещё 1 час.
Обязательно при посещении Мачу Пикчу брать с собой реппелент - ближе к вечеру появляется кусачая мошка, "моска" - по-ихнему.)))
Пончо - греет? Или артефакт ушедшей культуры?
Да верблюжью шерсть уважаю, Монголия недалеко, от туда берем.
Edited at 2015-06-19 05:51 am (UTC)