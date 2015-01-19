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Un gran viaje a America del Sur. Перу. Мачу Пикчу. На вершине Мачу Пикчу

  • Jan. 19th, 2015 at 10:42 AM
Колумбия -река
yeolka1
Ещё во время подготовки к нашему путешествию я где-то прочитала, что над самым известным в мире городом Инков с другой стороны от Уайна Пикчу возвышается гора, по имени которой и назван сейчас затерянный город. И эта гора гораздо выше, чем Уайна Пикчу, а к тому же практически не посещается туристами. Залезть на неё мы решили ещё тогда. Поэтому, спустившись с Уайна Пикчу и пройдя по нижней части города Мачу Пикчу, мы отправились на восхождение на вершину Мачу Пикчу.

909-001

Мачу Пикчу. Восхождение на Уайна Пикчу
Мачу Пикчу - затерянный город инков
Un gran viaje a America del Sur
Перу



907-001

Поднявшись вдоль ряда сторожевых башен, мы уходим от верхней из них по стрелочке, отмеченной на выданной нам при входе карте-схеме - "A cerro Machupicchu".



908-001

Весь город перед нами.

910-001

Храм Солнца, великолепно просматриваемый отсюда, похож на муравейник: туристы сплошной вереницей спешат- взбираются- спускаются по его склонам-ступеням.

911-001

Сначала наша дорога совпадает с дорогой к Вратам Солнца - оттуда на рассвете входят в Мачу Пикчу туристы, решившие попасть в Мачу Пикчу по древнему пути - Дороге Инков.

912-001

Но вскоре наша тропа отделяется и уходит направо - в глубь дождевого леса.

913-001

В начале тропы - будочка со служителем. Здесь тоже нужно записаться перед выходом и отметиться после возвращения.

914-001

Вскоре догоняем пару японцев. Они уже "поднялись", дальше лезть не хотят, но просят сфотографировать их на фоне Мачу Пикчу. В отместку просим сфотографировать и нас тоже.)))

915-001

Если подъем на Уайна Пикчу окружен непонятным ажиотажем - и пускают туда всего 400 человек в день, и чтоб попасть туда, нужно ни свет, ни заря попасть в Мачу Пикчу, чтоб взять талончик, то здесь наоборот - тишина и покой.

917-001

Мы совершенно одни идем по тропе.

916-001

Вместе с нами (а после нас уже вообще никого не было) записавшихся и отправившихся на вершину Мачу Пикчу - было всего 25 человек в тот день.

918-001

Отсюда хорошо виден изгиб реки Урубамба с электростанцией, "Гидроэлетрика" - как уважительно называют её индейцы.

919-001

Мачу Пикчу - как на ладони. Видно, что, на самом деле, он очень маленький.

920-001

Тропа петляет в зарослях сельвы. Тучи цепляются за вершины гор.

921-001

Отсюда сверху хорошо видно, на каком узком и крутом склоне построен Мачу Пикчу - город, окруженный со всех сторон обрывами, как будто скользит вниз в пропасть.

922-001

Чем выше - тем уже становится тропа.

923-001

Где-то там среди облаков - заветная вершина...

924-001

А вон - гора Уайна Пикчу! Сплошные отвесные склоны!

925-001

Хорошо, утром в тумане этого не было видно... Но, все же, мы там были!

926-001

С каждым витком тропы всё шире панорама. Видно, что маленький хребет, на котором построен Мачу Пикчу, окружен более высокими горами. По склонам гор текут водопады. Сами горы прячутся в облаках...

927-001

Вот и поселок Агуас Кальентас, зажатый в узком ущелье реки Урубамба, открылся взору. Там мы ночевали.

928-001

Вот так выглядит дождевой лес.

929-001

Капли дождя на паутине здесь, наверное, не высыхают никогда.

930-001

Мачу Пикчу теряется где-то далеко внизу, скрываемый облачной дымкой...

931-001

А какой же поход без традиционных сердечек?!

932-001

И вот - вершина!!!

933-001

Мы внутри облака. Не видно почти ничего.

934-001

Только развевается вдали радужный флаг ... нет, не тех, про кого вы подумали))) ...

906-001

Просто, инков.)

935-001

Это хорошо, что со всех сторон облака и туман - далеко вниз не видно. В противном случае, по этому узкому гребню, где со всех четырех сторон - пропасти, я бы в жизни не пошла...

936-001

Высота горы Мачу Пикчу - 3150 метров, почти на 400 метров выше, чем Уайна Пикчу, и на 700 метров выше города Мачу Пикчу.

937-001

Взбирались мы туда два часа.

938-001

Зато теперь можно с чувством выполненного долга от души порезвиться с новокупленным специально для таких целей слайдовым пончо и нашим флагом.

939-001

Ура! Вершина!!!

940-001

Там же, в беседке, висящей над пропастью, перекусили...

941-001

Провели среди облаков целый час и отправились назад.

942-001

Тропинка с вершины ныряет в узкую расселину...

943-001

И круто уходит вниз.

944-001

Урубамба, Уайна Пикчу, Мачу Пикчу - как далеко внизу они...

945-001

Спешим вниз - ведь мы хотим ещё посмотреть верхнюю часть города, его мегалитические строения.

946-001

Теперь каждый виток тропы, наоборот, приближает нас к городу инков.

947-001

Если на подъеме, вы встретили 4-5 человек, спускающихся с Мачу Пикчу, то на спуске не повстречали никого. После нас никто уже не поднимался на гору.

948-001

Будочка служителя стояла уже пустая, но журнал лежал на видном месте - расписались, что вернулись в целости и сохранности.

949-001

Вот мы и спустились в вечерний Мачу Пикчу.

950-001

Продолжение следует...

Часть 1. Перу
Трухийо и лысые собачки
Чан-Чан - глиняный город
Пирамиды Луны и Солнца
Водопад Гокта - третий по высоте в мире
Амазонас. Pueblo de los Muertos - "Деревня Мёртвых"
Амазонас. Карахия и немного быта современных индейцев
Амазонас. Дорога в Куелап
Амазонас. Куелап - загадочный город цивилизации Чачапойя
Амазонас. Реваш - мавзолеи народа Чачапойя
Амазонас. Трёхдневный конный поход к Лагуне Кондоров
Перу. Амазонас. В гости к мумиям Лагуны Кондоров
Перу. Амазонас. Возвращение из Лагуны Кондоров
Перу. Амазонас. Леймебамба, дорога в Кахамарку
Кахамарка. Ventanillas de Otuzco
На улицах Кахамарки
Кахамарка парадная
Радужные флаги Куско
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше... Саксайуаман
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше... Саксайуамана много не бывает
Valle Sagrado. Чинчеро, рынок - оторваться по-полной
Valle Sagrado. Морай - сельскохозяйственная лаборатория Инков
Valle Sagrado. Салинерас - тысячи соляных ванн
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше...Ойянтайтамбо. Каменный лик Виракочи
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше... Ойянтайтамбо. Следы Великого потопа
Мачу Пикчу. Восхождение на Уайна Пикчу
Мачу Пикчу - затерянный город инков
Мачу Пикчу. На вершине Мачу Пикчу
Синий вечер в Мачу Пикчу
Мачу Пикчу - бонус. Фотосессия маленькой ламы
Valle Sagrado. Писак - город, занимающий целую гору!
Valle Sagrado. Тамбомачай, Пука Пукара и Кенко
Перу. Итоги и выводы

Все посты из путешествия Un gran viaje a América del Sur.

Числа
Перу
Боливия
Водопады Игуасу
Колумбия



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Posts from This Journal by “Перу” Tag

Comments

( 18 comments — Leave a comment )
aspasiaroma
Jan. 19th, 2015 08:50 am (UTC)
Рада за Вас.
Горжусь Вами.
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yeolka1
Jan. 19th, 2015 08:52 am (UTC)
Спасибо.
В Южную Америку хочу уже неимоверно!
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aspasiaroma
Jan. 19th, 2015 09:36 am (UTC)
Я тоже.
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yeolka
Jan. 19th, 2015 05:57 pm (UTC)
Значит, поедем!)
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yeolka1
Jan. 19th, 2015 09:30 am (UTC)
Информационное дополнение:

Подъем на гору Мачу Пикчу занимает около 2 часов, спуск - ещё 1 час.
Обязательно при посещении Мачу Пикчу брать с собой реппелент - ближе к вечеру появляется кусачая мошка, "моска" - по-ихнему.)))
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vosanho
Jan. 22nd, 2015 09:21 am (UTC)
Все посмотрел, все увидел. Можно не ехать.)))

Пончо - греет? Или артефакт ушедшей культуры?
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yeolka1
Jan. 22nd, 2015 11:23 am (UTC)
Пончо - шикарное. Чистая шерсть ламы ! Я его теперь зимой вместо пледа использую)))
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vosanho
Jan. 23rd, 2015 05:47 am (UTC)
Да точно, у них же ламы, заместо баранов.))
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yeolka1
Jan. 23rd, 2015 11:12 am (UTC)
Да. А с учетом того, что лама и альпака ( а также гуанако и викунья) я какой-то стороны - верблюд, шерсть очень хорошая и теплая. Поэтому практически сувениры из Перу и Боливии - очень используемы (но и красивы тоже). В Перу качество получше, чем в Боливии. Хотя, в Боливии покупала обалденно мягкие и тонкие носки из альпаки - сейчас в них сплю зимой.))) У нас в домах зимой холодно - центрального отопления нет. Зато всякие свитера, кардиганы, шапки, варежки и носки (чем усиленно закупаются европейские и российские туристы) - у нас особо носить некуда. Зимы - месяц-два с температурами не ниже +10-+15. В этом году был рекорд по холоду ( с тех пор как проводят измерения) в одном мошаве на Голанах однажды ночью было -14. И даже в нашем мошаве было ночью -2 - чего не было ни разу за те 25 лет, что мы тут живем.
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vosanho
Jan. 23rd, 2015 05:55 pm (UTC)
У нас сегодня -31. )) Но есть центральное отопление. ))
Да верблюжью шерсть уважаю, Монголия недалеко, от туда берем.
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yeolka1
Jan. 24th, 2015 07:23 pm (UTC)
Надеюсь, что нынешние товары из Монголии не упали в качестве. У меня есть свитерок монгольский кашмировый (ещё из той жизни) - мечта!
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Perekhoden
Jun. 18th, 2015 05:34 pm (UTC)
Елена, скажите, пожалуйста, чтобы попасть на Уайна Пикчу и на вершину Макчу Пикчу надо покупать два отдельных билета - (MP entrance + climbing Huayna Picchu) + (MP entrance + climbing Cerro Machu Picchu) или можно как-то купить один билет на две вершины ?
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yeolka1
Jun. 18th, 2015 08:33 pm (UTC)
Когда мы там были, можно было просто купить один билет в Мачу Пикчу, подняться рано-рано утром с первыми автобусами к древнему городу, чтобы записаться в те 400 человек, которые утром восходят на Уайна Пикчу (никакого дополнительного билета на это не нужно было), а потом ещё и подняться на гору Мачу Пикчу. Все это было по одному билету и в один день мы все успели сделать. Сейчас они совсем охренели. Я уже слышала про это, что не дают в один день подняться на обе вершины.
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Perekhoden
Jun. 18th, 2015 08:57 pm (UTC)
Теоретически возможно, если купить два билеты, но как-то дороговато =)
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yeolka1
Jun. 19th, 2015 05:50 am (UTC)
У них и раньше было непропорцинально дорого. А теперь - вообще в ума сошли. Всё ищут новые пути, как туриста доить.

Edited at 2015-06-19 05:51 am (UTC)
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63r
Jan. 4th, 2016 12:15 pm (UTC)
Мачу Пикчу это одно из заветных мест! очень надеюсь туда когда-нибудь попасть! Отличный пост! а там правда так мало людей или вы их всех замазали при постобработке?
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yeolka1
Jan. 5th, 2016 12:00 pm (UTC)
В этом посте я отдельно писала при восхождение на вершину горы Мачу Пикчу - там, в самом деле, людей мало. А вот в археологическом комплексе Мачу Пикчу - людей толпы. Но мы так спланировали свое посещение, что были там очень рано утром и к вечеру - когда все группы ещё не рпиехали или уже уехали.
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oachkatze
Aug. 8th, 2016 04:57 pm (UTC)
Да вы страшные люди!) Нас еле хватило на одну Machu Picchu Montaña. Но оно того стоило конечно. Были там с месяц назад, то есть перуанской зимой в сухой сезон. Поэтому облачность вообще отсутствовала, видимость была вплоть до заснеженных пятитысячников. Беседку с вершины сейчас убрали, как и радужный прайд. А народу при нас было не протолкнуться, приходилось подолгу пропускать цепочки как на подъеме, так и при спуске.
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